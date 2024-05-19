БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний лівий, №1 - Київ (475580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 11
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Вокзальна, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77