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АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Львів (294126) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
424,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
352,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
376,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (4)
346,91
Економія: -39,20 грн
307,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
325,80
Економія: -24,38 грн
301,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
288,19 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
384,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
384,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Всього: упаковка (1)
313,75 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
368,70 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
400,10 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
403,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22
Всього: упаковка (1)
433,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
Всього: упаковка (1)
415,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
352,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 1/1
Всього: упаковка (1)
373,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
352,70 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 59-А
Всього: упаковка (2)
370,99
Економія: -75,30 грн
295,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
403,41
Економія: -29,29 грн
374,12 грн