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АБСОРБУЮЧИЙ ПОРОШОК BRAVA 19075 25 г, №1 - Харків (294126) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
419,19
Економія: -45,97 грн
373,22 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
430,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
391,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
451,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
408,33
Економія: -35,41 грн
372,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (3)
439,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
438,27
Економія: -44,52 грн
393,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
456,70
Економія: -61,32 грн
395,38 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
422,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (2)
352,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
432,76
Економія: -38,85 грн
393,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
452,30
Економія: -56,14 грн
396,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
429,58
Економія: -34,02 грн
395,56 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
335,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
342,61 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
397,36
Економія: -31,04 грн
366,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
405,42
Економія: -39,46 грн
365,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
292,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
452,49
Економія: -67,21 грн
385,28 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
318,00 грн