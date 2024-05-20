3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Одеса (72849) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Експрес фарм
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
Пульс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Пульс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
Пульс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Пульс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Пульс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21