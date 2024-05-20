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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Одеса (72849) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
61,70
Економія: -9,60 грн
52,10 грн
Експрес фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (18)
61,10
Економія: -9,00 грн
52,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (4)
61,70
Економія: -9,60 грн
52,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (30)
61,10
Економія: -9,00 грн
52,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (12)
61,70
Економія: -9,60 грн
52,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
61,70
Економія: -9,60 грн
52,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (3)
47,75 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: упаковка (2)
61,60
Економія: -9,50 грн
52,10 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (4)
50,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (7)
48,23 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (2)
66,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
54,32 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Всього: упаковка (5)
67,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
Всього: упаковка (3)
68,10 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: упаковка (3)
68,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (5)
68,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (2)
68,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
Всього: упаковка (4)
61,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
53,02 грн