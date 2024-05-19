3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Київ (72849) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Експрес фарм
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Броди, вул. Юридика, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Пульс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Винники, вул. Кільцева, 2-В