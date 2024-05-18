3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Харків (72849) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Зачинено
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Експрес фарм
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63