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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Одеса (72848) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (9)
37,70 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -5,00 грн
33,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (2)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
45,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
41,10
Економія: -9,22 грн
31,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
41,23
Економія: -9,35 грн
31,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (4)
37,47 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
42,00
Економія: -9,00 грн
33,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (11)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
41,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (5)
48,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (16)
36,60
Економія: -4,72 грн
31,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Всього: упаковка (1)
39,30
Економія: -7,42 грн
31,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Староміська, 25
Всього: упаковка (1)
38,40
Економія: -6,52 грн
31,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
Всього: упаковка (10)
43,80
Економія: -11,92 грн
31,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (2)
49,40
Економія: -15,61 грн
33,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (7)
49,40
Економія: -15,61 грн
33,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (1)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (28)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн