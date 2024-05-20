3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Одеса (72848) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Подорожник
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Балабине, вул. Миру, 47-А
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
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Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Староміська, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43