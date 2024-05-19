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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Київ (72848) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
37,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (26)
37,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
37,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (4)
35,37
Економія: -1,29 грн
34,08 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (10)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (3)
51,60
Економія: -15,63 грн
35,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (15)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (7)
49,40
Економія: -13,43 грн
35,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (16)
37,34 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (26)
45,20
Економія: -11,41 грн
33,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
37,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (10)
49,10
Економія: -14,84 грн
34,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (9)
36,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (19)
38,71 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (4)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (7)
36,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (15)
51,60
Економія: -15,63 грн
35,97 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (15)
42,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (10)
49,40
Економія: -13,43 грн
35,97 грн