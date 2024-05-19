3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Київ (72848) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Фармація
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Дешево
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4