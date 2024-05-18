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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Харків (72848) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
38,00
Економія: -6,12 грн
31,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (24)
37,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
37,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
37,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321
Всього: упаковка (1)
38,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
37,36 грн
В інших містах:
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (7)
45,40 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (5)
48,40 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
41,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
41,23
Економія: -9,35 грн
31,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
41,10
Економія: -9,22 грн
31,88 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (11)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
42,00
Економія: -9,00 грн
33,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (4)
37,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (2)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Всього: упаковка (7)
40,50
Економія: -8,62 грн
31,88 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -5,00 грн
33,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
46,10
Економія: -6,80 грн
39,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
45,10 грн