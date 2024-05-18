3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 25 см, №1 - Харків (72848) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51