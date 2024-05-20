3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Одеса (72847) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Аптека бам
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Фармація
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Фармація
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81