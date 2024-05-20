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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Одеса (72847) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (10)
39,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (10)
31,72
Економія: -5,44 грн
26,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (4)
33,90
Економія: -7,62 грн
26,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (12)
31,72
Економія: -5,44 грн
26,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (18)
30,50
Економія: -4,22 грн
26,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (10)
45,20
Економія: -13,85 грн
31,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (13)
41,60
Економія: -13,14 грн
28,46 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (30)
40,70
Економія: -6,30 грн
34,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (10)
40,30
Економія: -5,90 грн
34,40 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
28,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (8)
43,70
Економія: -12,88 грн
30,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (1)
32,75
Економія: -6,47 грн
26,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -12,92 грн
27,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
34,20
Економія: -7,92 грн
26,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (15)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (3)
29,67
Економія: -2,22 грн
27,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (7)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
43,70
Економія: -13,78 грн
29,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (5)
40,50
Економія: -12,78 грн
27,72 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
24,04 грн