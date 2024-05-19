3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Київ (72847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 68 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Д
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47