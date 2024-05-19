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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Київ (72847) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
30,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11)
32,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (8)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
29,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (9)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
24,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (6)
40,50
Економія: -12,78 грн
27,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (11)
36,50
Економія: -5,60 грн
30,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (9)
41,60
Економія: -13,14 грн
28,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (15)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (25)
30,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Д
Всього: упаковка (9)
34,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (8)
43,70
Економія: -12,88 грн
30,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (5)
40,50
Економія: -12,78 грн
27,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (5)
43,70
Економія: -13,83 грн
29,87 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
43,70
Економія: -13,78 грн
29,92 грн