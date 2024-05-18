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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Харків (72847) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
31,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
30,94 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Всього: упаковка (5)
30,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (10)
34,20
Економія: -7,92 грн
26,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (4)
33,90
Економія: -7,62 грн
26,28 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (10)
31,72
Економія: -5,44 грн
26,28 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (10)
39,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Всього: упаковка (9)
33,00
Економія: -6,72 грн
26,28 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (13)
41,60
Економія: -13,14 грн
28,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (1)
32,75
Економія: -6,47 грн
26,28 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
28,50 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (7)
45,00
Економія: -14,18 грн
30,82 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (3)
29,67
Економія: -2,22 грн
27,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
34,20
Економія: -7,92 грн
26,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (2)
35,70
Економія: -4,80 грн
30,90 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (7)
43,70
Економія: -13,83 грн
29,87 грн
Біокон
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Зачинено
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Всього: упаковка (3)
35,70
Економія: -4,80 грн
30,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
41,60
Економія: -13,14 грн
28,46 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (21)
40,50
Економія: -9,68 грн
30,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (2)
25,10 грн