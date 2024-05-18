3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Харків (72847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Аптека24
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Фармація
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Дяченка, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Біокон
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Фармація
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21