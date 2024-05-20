3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Запоріжжя (72846) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20