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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Одеса (72846) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
30,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (3)
30,40
Економія: -9,51 грн
20,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
25,00
Економія: -4,00 грн
21,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
24,62 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Всього: упаковка (1)
26,20
Економія: -5,31 грн
20,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
24,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (25)
27,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
Всього: упаковка (1)
24,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
24,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (2)
28,00
Економія: -7,00 грн
21,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -7,00 грн
21,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
28,10
Економія: -7,21 грн
20,89 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (2)
31,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (4)
28,00
Економія: -7,00 грн
21,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
Всього: упаковка (1)
25,17 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (65)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
25,62
Економія: -4,73 грн
20,89 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (3)
31,10 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (5)
27,04 грн