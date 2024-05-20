3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Одеса (72846) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2