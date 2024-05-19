3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Київ (72846) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 85 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (33)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Свк фарм
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1