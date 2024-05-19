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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Київ (72846) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (15)
24,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (33)
24,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (17)
36,50
Економія: -12,85 грн
23,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
23,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
24,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (7)
25,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (3)
24,29 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (25)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (30)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (13)
24,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
36,50
Економія: -12,85 грн
23,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (5)
35,80
Економія: -11,28 грн
24,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (10)
23,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (23)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн