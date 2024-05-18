3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Харків (72846) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3