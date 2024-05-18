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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Харків (72846) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
23,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
27,10
Економія: -6,27 грн
20,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (9)
26,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
23,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
24,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
24,43 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (1)
23,91 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (7)
19,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
24,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (1)
24,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
24,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Всього: упаковка (1)
23,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (5)
27,04 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
31,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
25,62
Економія: -4,79 грн
20,83 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (3)
31,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
24,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (25)
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -7,00 грн
21,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (2)
28,00
Економія: -7,00 грн
21,00 грн