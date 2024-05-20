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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Одеса (72845) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
19,28
Економія: -2,43 грн
16,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
21,30
Економія: -4,30 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (3)
18,64
Економія: -1,64 грн
17,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
21,40 грн
В інших містах:
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (10)
24,50
Економія: -7,50 грн
17,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
20,00
Економія: -4,00 грн
16,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (2)
23,30
Економія: -6,30 грн
17,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
Всього: упаковка (10)
21,00
Економія: -4,00 грн
17,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (7)
20,90
Економія: -3,90 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Всього: упаковка (1)
19,40
Економія: -2,40 грн
17,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (4)
24,30
Економія: -7,30 грн
17,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (2)
22,34
Економія: -5,34 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: упаковка (24)
19,30
Економія: -2,30 грн
17,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Всього: упаковка (13)
23,00
Економія: -6,00 грн
17,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
Всього: упаковка (12)
21,50
Економія: -4,50 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (12)
18,70
Економія: -1,70 грн
17,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
22,00
Економія: -6,00 грн
16,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (3)
23,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
Всього: упаковка (4)
25,30
Економія: -8,30 грн
17,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
Всього: упаковка (4)
23,04
Економія: -6,04 грн
17,00 грн