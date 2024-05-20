3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Одеса (72845) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
В інших містах:
Адмірал
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Подорожник
Детальніше
Очаків, вул. Спаська, 8
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42