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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Львів (72845) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (4)
20,32 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (5)
24,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
22,00
Економія: -5,00 грн
17,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (10)
24,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (2)
25,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (2)
25,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (6)
27,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
21,20
Економія: -4,20 грн
17,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (15)
25,42
Економія: -8,42 грн
17,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (18)
23,80
Економія: -6,80 грн
17,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (4)
22,82
Економія: -5,82 грн
17,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
23,61
Економія: -6,61 грн
17,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (5)
26,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (10)
25,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
25,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (4)
25,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (4)
24,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (4)
23,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (8)
22,10
Економія: -5,10 грн
17,00 грн