3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Київ (72845) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 109 аптеках
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Всього: упаковка (24)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Всього: упаковка (12)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
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Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Подорожник
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, пров. Лабораторний, 18
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Київ, вул. Предславинська, 9
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Київ, вул. Лаврська, 8
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (36)
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Д
Фармація
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Всього: упаковка (37)
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Київ, просп. Науки, 4