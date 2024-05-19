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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Київ (72845) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (24)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (12)
24,30
Економія: -7,26 грн
17,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
21,70
Економія: -4,72 грн
16,98 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (8)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (4)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (4)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (4)
22,30
Економія: -3,70 грн
18,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (3)
22,51
Економія: -5,53 грн
16,98 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (1)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (3)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (5)
26,80
Економія: -8,44 грн
18,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (82)
24,30
Економія: -6,41 грн
17,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (36)
22,30
Економія: -3,70 грн
18,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (14)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (10)
24,30
Економія: -7,54 грн
16,76 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (4)
22,30
Економія: -5,32 грн
16,98 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (5)
24,90
Економія: -7,86 грн
17,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
19,71
Економія: -2,73 грн
16,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Д
Всього: упаковка (13)
21,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (37)
27,60
Економія: -8,69 грн
18,91 грн