3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Харків (72845) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
В інших містах:
Дешево
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Ощад аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 156
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (51)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека бам
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
Аптека
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Аптека бам
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А