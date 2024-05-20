Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАНЦіни в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Запоріжжя (72844) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -5,00 грн
10,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (5)
11,29 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (18)
14,30
Економія: -2,00 грн
12,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (21)
13,60
Економія: -3,46 грн
10,14 грн
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
14,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (25)
13,34
Економія: -3,20 грн
10,14 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
17,00
Економія: -4,00 грн
13,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Всього: упаковка (7)
12,40 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (6)
14,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (4)
12,70 грн
Дешево
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (10)
11,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
12,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (7)
15,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (8)
11,82 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (10)
11,70
Економія: -1,56 грн
10,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 72
Всього: упаковка (3)
12,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (5)
12,70 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
14,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
12,90
Економія: -0,39 грн
12,51 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
14,70 грн