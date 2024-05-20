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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Одеса (72844) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
14,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
12,90
Економія: -0,39 грн
12,51 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
14,70 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (4)
12,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
17,00
Економія: -4,00 грн
13,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (10)
11,70
Економія: -1,56 грн
10,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Шевченка, 2-Д
Всього: упаковка (3)
12,20
Економія: -2,06 грн
10,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (21)
13,60
Економія: -3,46 грн
10,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (5)
11,29 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -5,00 грн
10,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (18)
14,30
Економія: -2,00 грн
12,30 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
14,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (25)
13,34
Економія: -3,20 грн
10,14 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (8)
12,21
Економія: -2,07 грн
10,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
12,20
Економія: -0,37 грн
11,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (32)
13,90
Економія: -3,76 грн
10,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Всього: упаковка (1)
11,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Сагайдачного Гетьмана, 36/1
Всього: упаковка (10)
11,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 53
Всього: упаковка (23)
11,60 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
14,55
Економія: -0,44 грн
14,11 грн