3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Одеса (72844) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Віола
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Шевченка, 2-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Сагайдачного Гетьмана, 36/1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 53
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170