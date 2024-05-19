3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Київ (72844) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 98 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (40)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Всього: упаковка (4)
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Свк фарм
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (51)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В