3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Харків (72844) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30