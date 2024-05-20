3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Одеса (72843) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 4
Елітфарм
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Всього: упаковка (92)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (48)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
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Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Подорожник
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Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
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Київ, вул. Дяченка, 10
Мед-сервіс
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Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Фармація
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Київ, шосе Харківське, 144-В
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (76)
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
Фармація
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (11)
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Київ, вул. Гната Юри, 7-А
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