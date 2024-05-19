Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАНЦіни в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Київ (72843) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (287)
11,90
Економія: -3,71 грн
8,19 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (11)
11,20
Економія: -3,48 грн
7,72 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (38)
11,30
Економія: -3,58 грн
7,72 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (7)
11,30
Економія: -3,58 грн
7,72 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (4)
11,30
Економія: -3,58 грн
7,72 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (21)
10,90
Економія: -3,18 грн
7,72 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (37)
9,80
Економія: -1,50 грн
8,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (5)
9,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (10)
9,07 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (3)
11,70
Економія: -3,69 грн
8,01 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (5)
8,75 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (61)
10,90
Економія: -2,89 грн
8,01 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (7)
8,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Д
Всього: упаковка (5)
9,12 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (76)
8,70
Економія: -2,02 грн
6,68 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
11,90
Економія: -3,71 грн
8,19 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (28)
11,30
Економія: -3,58 грн
7,72 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (44)
8,10
Економія: -1,42 грн
6,68 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
10,90
Економія: -3,45 грн
7,45 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (5)
11,20
Економія: -3,48 грн
7,72 грн