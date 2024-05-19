3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Київ (72843) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 53 аптеках
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Всього: упаковка (287)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
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Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека оптових цін
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
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Всього: упаковка (61)
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Аптека вашої сім'ї
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (76)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Подорожник
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Всього: упаковка (44)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85