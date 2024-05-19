БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Київ (163949) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нові Петрівці, вул. Героїв Майдану, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128