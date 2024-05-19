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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Київ (163949) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
80,00
Економія: -6,40 грн
73,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -21,00 грн
82,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (3)
68,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
80,94
Економія: -2,62 грн
78,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
68,54 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (4)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
Всього: упаковка (2)
68,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Всього: упаковка (2)
103,00
Економія: -21,00 грн
82,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (2)
68,54 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
68,54 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
71,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нові Петрівці, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -21,00 грн
82,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Всього: упаковка (1)
82,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (1)
68,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -21,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -19,78 грн
63,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (1)
68,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
85,10
Економія: -4,91 грн
80,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
87,67
Економія: -9,70 грн
77,97 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
72,00
Економія: -2,16 грн
69,84 грн