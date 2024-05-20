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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 розмір 3, №1 - Одеса (354416) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1914,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
1914,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
1944,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (4)
2046,93 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Всього: упаковка (1)
1583,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
1895,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
1803,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1491,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1895,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
1682,74 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
1682,75 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
1803,60 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
784,71 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
1698,67 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1685,98 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
2159,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1682,74 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1294,85 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом