Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти гіпсовіБИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGARЦіни в аптеках

БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Київ (160369) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
36,10
Економія: -11,19 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
30,44
Економія: -5,53 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
33,60
Економія: -8,69 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
35,20
Економія: -10,29 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
30,60
Економія: -5,69 грн
24,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
27,22
Економія: -2,01 грн
25,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (4)
28,13
Економія: -2,88 грн
25,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (3)
28,26
Економія: -3,07 грн
25,19 грн
Подорожник
Детальніше
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -7,09 грн
24,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
28,89
Економія: -3,67 грн
25,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
33,64
Економія: -5,04 грн
28,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (11)
30,30
Економія: -5,39 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
34,50
Економія: -9,59 грн
24,91 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (3)
28,38
Економія: -3,10 грн
25,28 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (1)
31,41
Економія: -6,50 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (12)
34,40
Економія: -9,49 грн
24,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (3)
27,59
Економія: -2,43 грн
25,16 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
35,78
Економія: -5,49 грн
30,29 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Всього: упаковка (1)
30,70
Економія: -5,79 грн
24,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 212
Всього: упаковка (1)
33,30
Економія: -8,39 грн
24,91 грн