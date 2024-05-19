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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Київ (160368) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
21,57
Економія: -2,73 грн
18,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (4)
22,14
Економія: -3,41 грн
18,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (12)
27,41
Економія: -5,16 грн
22,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
21,07
Економія: -2,17 грн
18,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
22,47 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (12)
30,72
Економія: -8,47 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
27,20
Економія: -4,95 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
27,14
Економія: -4,89 грн
22,25 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (12)
28,21
Економія: -5,96 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (12)
30,72
Економія: -8,47 грн
22,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
25,53
Економія: -2,25 грн
23,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Всього: упаковка (10)
27,41
Економія: -5,16 грн
22,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
23,13
Економія: -4,21 грн
18,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (2)
26,01
Економія: -2,63 грн
23,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
27,14
Економія: -4,89 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (5)
28,93
Економія: -6,68 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (11)
30,72
Економія: -8,47 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
Всього: упаковка (1)
27,14
Економія: -4,89 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (9)
28,70
Економія: -6,45 грн
22,25 грн