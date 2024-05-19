БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Київ (160368) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Подорожник
Детальніше
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26