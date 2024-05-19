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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Київ (160367) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (2)
16,93
Економія: -2,57 грн
14,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (4)
16,91
Економія: -2,60 грн
14,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
14,22
Економія: -1,80 грн
12,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (7)
15,92
Економія: -3,50 грн
12,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
16,62
Економія: -2,02 грн
14,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
16,61
Економія: -2,15 грн
14,46 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
15,49
Економія: -1,16 грн
14,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
17,52
Економія: -1,63 грн
15,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (1)
14,80
Економія: -2,38 грн
12,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
18,19
Економія: -2,29 грн
15,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (3)
6,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (8)
13,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (20)
18,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (12)
18,41 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (3)
15,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (3)
14,80
Економія: -2,38 грн
12,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (12)
16,60
Економія: -4,18 грн
12,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (11)
11,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
12,96
Економія: -0,54 грн
12,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
18,15
Економія: -2,25 грн
15,90 грн