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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 2, №1 - Одеса (151785) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
953,70 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (4)
963,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1016,00
Економія: -190,80 грн
825,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -278,80 грн
825,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -278,80 грн
825,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1104,00
Економія: -278,80 грн
825,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (5)
1004,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (3)
1060,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 15-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн