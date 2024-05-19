БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 2, №1 - Київ (151785) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 15-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
D.s.
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Широка, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11