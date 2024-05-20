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АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ "КУРНОСИКИ" 7078, №1 - Запоріжжя (688504) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -9,00 грн
78,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
100,83
Економія: -12,65 грн
88,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
93,00
Економія: -15,00 грн
78,00 грн
Калина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (2)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (2)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (1)
101,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
99,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
97,10 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
104,57 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (1)
95,31 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Всього: упаковка (1)
104,57 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Молоді, 5
Всього: упаковка (1)
100,30 грн