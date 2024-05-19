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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Сніжинка", №1 - Київ (148162) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
Всього: упаковка (232)
19,14
Економія: -2,70 грн
16,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (12)
18,59
Економія: -1,96 грн
16,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (115)
20,27
Економія: -3,72 грн
16,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
17,85
Економія: -1,36 грн
16,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (56)
18,50
Економія: -1,91 грн
16,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (13)
18,26
Економія: -1,63 грн
16,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (39)
18,86
Економія: -2,41 грн
16,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (23)
18,07
Економія: -1,57 грн
16,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (16)
17,98
Економія: -1,49 грн
16,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (39)
18,60
Економія: -1,90 грн
16,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (5)
19,72
Економія: -3,53 грн
16,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (1)
19,76
Економія: -3,21 грн
16,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (15)
14,29
Економія: -1,47 грн
12,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (2)
18,49
Економія: -1,90 грн
16,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
19,03
Економія: -2,44 грн
16,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (16)
18,61
Економія: -2,21 грн
16,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (13)
17,86
Економія: -1,45 грн
16,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (12)
17,96
Економія: -1,55 грн
16,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (2)
18,99
Економія: -3,10 грн
15,89 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (8)
17,97
Економія: -1,40 грн
16,57 грн