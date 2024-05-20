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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Сніжинка", №1 - Одеса (148079) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (42)
20,60
Економія: -2,43 грн
18,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (22)
22,06
Економія: -4,29 грн
17,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (19)
18,95
Економія: -2,03 грн
16,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (11)
16,28
Економія: -1,70 грн
14,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (10)
15,90
Економія: -1,52 грн
14,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -2,12 грн
13,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (23)
15,80
Економія: -2,50 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
14,72
Економія: -1,19 грн
13,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (4)
18,78
Економія: -3,01 грн
15,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (29)
15,97
Економія: -1,65 грн
14,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (11)
20,36
Економія: -2,09 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (26)
20,60
Економія: -2,41 грн
18,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (4)
21,05
Економія: -1,66 грн
19,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (18)
19,41
Економія: -1,73 грн
17,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (27)
19,90
Економія: -1,84 грн
18,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (5)
21,78
Економія: -2,52 грн
19,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
16,61
Економія: -2,35 грн
14,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (10)
20,67
Економія: -2,56 грн
18,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (15)
21,75
Економія: -2,74 грн
19,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
20,08
Економія: -1,91 грн
18,17 грн