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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Сніжинка", №1 - Одеса (148078) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
10,31
Економія: -0,89 грн
9,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (6)
11,51
Економія: -2,24 грн
9,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (2)
8,40
Економія: -0,95 грн
7,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (13)
8,31
Економія: -0,80 грн
7,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (38)
10,67
Економія: -1,26 грн
9,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (6)
10,97
Економія: -0,89 грн
10,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (31)
10,50
Економія: -0,99 грн
9,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (4)
11,66
Економія: -1,33 грн
10,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (5)
10,39
Економія: -0,97 грн
9,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
11,34
Економія: -1,88 грн
9,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (6)
11,44
Економія: -1,25 грн
10,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (8)
10,85
Економія: -1,40 грн
9,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
10,20
Економія: -0,87 грн
9,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: упаковка (13)
11,33
Економія: -1,62 грн
9,71 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (9)
10,40
Економія: -0,97 грн
9,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (3)
10,34
Економія: -0,79 грн
9,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (34)
10,22
Економія: -0,80 грн
9,42 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (15)
10,41
Економія: -0,95 грн
9,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (5)
10,57
Економія: -1,04 грн
9,53 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (14)
10,93
Економія: -1,43 грн
9,50 грн