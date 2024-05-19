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БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧНИЙ 4045, зігріваючий розмір XL/XXL, люкс, №1 - Київ (169523) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
763,11
Економія: -140,19 грн
622,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
355,25
Економія: -35,14 грн
320,11 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
577,34
Економія: -35,64 грн
541,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
576,75
Економія: -35,05 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
568,79
Економія: -27,09 грн
541,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
567,27
Економія: -25,57 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
562,23
Економія: -20,53 грн
541,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
599,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом