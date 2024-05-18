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БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧНИЙ 4045, зігріваючий розмір XL/XXL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169523) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
579,19
Економія: -37,49 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
567,92
Економія: -26,22 грн
541,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
573,34
Економія: -31,64 грн
541,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
562,18
Економія: -20,48 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
574,36
Економія: -32,66 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
747,07
Економія: -124,15 грн
622,92 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
599,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
351,86
Економія: -31,75 грн
320,11 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом