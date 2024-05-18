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БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧНИЙ 4045, зігріваючий розмір M/L, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169522) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
673,33
Економія: -91,39 грн
581,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
675,89
Економія: -95,49 грн
580,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
638,60
Економія: -53,91 грн
584,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
695,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
695,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
695,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
588,78
Економія: -21,28 грн
567,50 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
694,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (1)
602,17
Економія: -34,67 грн
567,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
628,75 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
604,99
Економія: -60,45 грн
544,54 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -18,21 грн
588,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
525,37 грн