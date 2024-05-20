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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ H.Pylori , №1 - Одеса (105973) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
337,40 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
356,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 108
Всього: упаковка (1)
380,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58
Всього: упаковка (3)
372,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 26-А
Всього: упаковка (1)
336,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зубрівська, 7-А
Всього: упаковка (1)
345,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
349,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
359,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Шевченка Тараса, 57
Всього: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (1)
361,70 грн
Фітоцентр
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Маневичі, вул. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
297,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом