CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ H.Pylori , №1 - Львів (105973) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 2
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Зубрівська, 7-А
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 26-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 108
Фітоцентр
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Маневичі, вул. Незалежності, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. Шевченка Тараса, 57
Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом