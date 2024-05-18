Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д Всього: упаковка (1) 356,60 грн Забронювати

Жолдіфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, вул. Дегтярівська, 12/7 Всього: упаковка (1) 337,40 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58 Всього: упаковка (3) 372,40 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дубровиця, вул. Шевченка Тараса, 57 Всього: упаковка (1) 347,10 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Графік роботи Борщів, вул. Бандери Степана, 108 Всього: упаковка (1) 380,50 грн

Фітоцентр Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Маневичі, вул. Незалежності, 1 Всього: упаковка (1) 297,90 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Львів, вул. Зубрівська, 7-А Всього: упаковка (1) 345,20 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 2 Всього: упаковка (1) 349,90 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Львів, вул. Володимира Великого, 63 Всього: упаковка (1) 355,10 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 360 Всього: упаковка (1) 359,60 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Миколаїв, вул. Шептицького, 26-А Всього: упаковка (1) 336,80 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Графік роботи Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18 Всього: упаковка (1) 361,70 грн