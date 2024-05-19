CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСІВ тест, №1 - Київ (196942) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 320 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (89)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (89)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (89)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (89)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (89)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22