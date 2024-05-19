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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ H.Pylori тест, №1 - Львів (196940) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
316,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
370,66
Економія: -55,36 грн
315,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
298,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
365,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
343,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
343,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
316,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
343,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -20,10 грн
348,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
343,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,70 грн