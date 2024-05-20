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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА народний 7 Ag, №1 - Запоріжжя (191354) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
484,00
Економія: -63,00 грн
421,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -79,00 грн
421,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -79,00 грн
421,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
484,00
Економія: -63,00 грн
421,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
484,00
Економія: -63,00 грн
421,00 грн
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
478,00
Економія: -63,00 грн
415,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
400,79
Економія: -35,81 грн
364,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
431,02
Економія: -62,76 грн
368,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
401,13
Економія: -36,15 грн
364,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
408,06
Економія: -39,33 грн
368,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
397,04
Економія: -32,11 грн
364,93 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
470,00 грн