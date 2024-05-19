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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА народний 7 Ag, №1 - Львів (191354) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
394,60
Економія: -27,28 грн
367,32 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
442,69
Економія: -72,16 грн
370,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
420,24
Економія: -42,46 грн
377,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
414,00
Економія: -35,90 грн
378,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
392,56
Економія: -27,63 грн
364,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (2)
405,72
Економія: -36,99 грн
368,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
394,12
Економія: -29,14 грн
364,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
400,03
Економія: -35,05 грн
364,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
431,67
Економія: -63,41 грн
368,26 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (2)
470,00 грн