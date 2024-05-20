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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 250 см, №1 - Одеса (188598) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
184,10 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
180,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (8)
243,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
242,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
240,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
241,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
246,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
243,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
244,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
243,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
180,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (10)
172,23 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (11)
172,60 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (8)
173,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (10)
244,20 грн