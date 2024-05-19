INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 250 см, №1 - Київ (188598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Дешево
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9