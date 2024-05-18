INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 250 см, №1 - Харків (188598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (25)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Путивль, вул. Путивльського Іоанна, 63
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15